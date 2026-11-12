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12.11.2026 06:31:28
Petrobras präsentierte Quartalsergebnisse
Petrobras äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 3,09 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,54 BRL je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Petrobras in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 169,35 Milliarden BRL im Vergleich zu 127,91 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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