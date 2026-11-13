Petrobras: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Petrobras hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Petrobras in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,97 Milliarden USD im Vergleich zu 23,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at