Petrobras zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Petrobras hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,09 BRL, nach 2,54 BRL im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 169,35 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Petrobras einen Umsatz von 127,91 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at