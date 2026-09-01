PetroChina: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PetroChina veröffentlichte am 30.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,35 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PetroChina 910,58 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 684,15 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at