PetroChina: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PetroChina stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 SGD, nach 0,080 SGD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 150,72 Milliarden SGD – das entspricht einem Zuwachs von 16,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 128,98 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at