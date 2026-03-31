PetroChina öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PetroChina äußerte sich am 29.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 0,19 HKD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,190 HKD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 762,59 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PetroChina einen Umsatz von 737,22 Milliarden HKD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,930 HKD. Im letzten Jahr hatte PetroChina einen Gewinn von 0,980 HKD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 3 106,58 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2 993,50 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at