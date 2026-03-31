PetroChina präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PetroChina hat am 29.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,17 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als PetroChina mit 0,170 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 695,21 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PetroChina einen Umsatz von 680,29 Milliarden CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,860 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,900 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2 660,02 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2 730,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at