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01.09.2026 06:31:29
PetroChina: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
PetroChina hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 SGD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,69 Prozent auf 148,76 Milliarden SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,34 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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