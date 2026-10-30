PetroChina: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PetroChina hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PetroChina mit einem Umsatz von insgesamt 117,71 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at