PetroChina: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PetroChina hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,210 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,151 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 779,37 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 551,92 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 0,178 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 812,04 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at