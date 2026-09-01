PetroChina stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PetroChina hat am 30.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 791,11 Milliarden CNY gegenüber 696,99 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at