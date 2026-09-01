PetroChina stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PetroChina stellte am 30.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116,22 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at