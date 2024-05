PetroChina: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PetroChina präsentierte in der am 30.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 0,250 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 812,18 Milliarden CNY gegenüber 732,47 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,237 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 833,78 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at