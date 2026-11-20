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20.11.2026 06:31:28
Petrodorado Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Petrodorado Energy ließ sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Petrodorado Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz lag bei 16,2 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 22,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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