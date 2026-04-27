Petrodorado Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Petrodorado Energy hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Petrodorado Energy -0,020 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,97 Prozent zurück. Hier wurden 12,2 Millionen CAD gegenüber 17,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Umsatz lag bei 56,90 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 18,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 70,22 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at