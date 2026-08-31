|
31.08.2026 06:31:29
Petrol AD-Sofia: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Petrol AD-Sofia präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,6 Millionen EUR – ein Plus von 35,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petrol AD-Sofia 59,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!