Petrol AD-Sofia: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Petrol AD-Sofia präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,6 Millionen EUR – ein Plus von 35,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petrol AD-Sofia 59,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at