Petrol AD-Sofia vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Petrol AD-Sofia hat am 01.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Petrol AD-Sofia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 BGN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 BGN je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,65 Prozent auf 134,2 Millionen BGN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 142,2 Millionen BGN erwirtschaftet worden.

