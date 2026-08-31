Petrol Ljubljana dd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Petrol Ljubljana dd präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Petrol Ljubljana dd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,81 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,46 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at