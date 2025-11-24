Petrol Ljubljana dd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Petrol Ljubljana dd gab am 21.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Petrol Ljubljana dd im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Petrol Ljubljana dd 1,58 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at