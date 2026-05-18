|
18.05.2026 06:31:29
Petrol Ljubljana dd stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Petrol Ljubljana dd präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,53 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,53 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!