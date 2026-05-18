Petrol Ljubljana dd stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Petrol Ljubljana dd präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,53 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,53 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at