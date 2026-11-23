Petrol Ljubljana dd präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Petrol Ljubljana dd ein EPS von 1,47 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,99 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,55 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at