Petroleo Brasileiro zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Petroleo Brasileiro hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Petroleo Brasileiro 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Petroleo Brasileiro 32,97 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at