Petron: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Petron hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,23 PHP gegenüber -0,090 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 359,88 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 192,02 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at