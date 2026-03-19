Petron gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Petron hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,66 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,06 Prozent auf 14,08 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Petron 15,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at