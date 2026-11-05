Petron legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Petron hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,65 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,21 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at