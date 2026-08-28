Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 MYR. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,65 Prozent auf 4,72 Milliarden MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,26 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at