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04.11.2026 06:31:28
Petron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Petron hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 PHP, nach 0,300 PHP im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 322,30 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,51 Milliarden PHP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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