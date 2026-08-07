Petron präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Petron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,90 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at