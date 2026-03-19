Petron vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Petron hat am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,67 PHP gegenüber -0,130 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 214,87 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 210,03 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,75 PHP beziffert. Im Vorjahr hatten 0,300 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 809,77 Milliarden PHP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 867,97 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at