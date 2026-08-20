Petronas Chemicals Group Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Petronas Chemicals Group Bhd hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Petronas Chemicals Group Bhd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 MYR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Petronas Chemicals Group Bhd 7,90 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,44 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at