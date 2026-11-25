Petronas Chemicals Group Bhd hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Petronas Chemicals Group Bhd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 MYR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 7,62 Milliarden MYR – das entspricht einem Zuwachs von 12,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,79 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at