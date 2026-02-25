Petronas Chemicals Group Bhd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Petronas Chemicals Group Bhd hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 MYR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Petronas Chemicals Group Bhd ein EPS von 0,060 MYR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Petronas Chemicals Group Bhd 6,60 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,46 Milliarden MYR umgesetzt worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,046 MYR geschätzt. Der Umsatz war auf 6,60 Milliarden MYR geschätzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 MYR. Im Vorjahr hatten 0,150 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 27,48 Milliarden MYR, gegenüber 30,67 Milliarden MYR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 10,40 Prozent präsentiert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,119 MYR und einem Umsatz von 27,75 Milliarden MYR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

