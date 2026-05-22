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22.05.2026 06:31:29
Petronas Chemicals Group Bhd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Petronas Chemicals Group Bhd hat am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 7,02 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,66 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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