Petronas Chemicals Group Bhd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Petronas Chemicals Group Bhd hat am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 7,02 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,66 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at