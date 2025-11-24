|
24.11.2025 06:31:29
Petronas Chemicals Group Bhd zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Petronas Chemicals Group Bhd stellte am 21.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -0,04 MYR. Ein Jahr zuvor waren -0,100 MYR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Petronas Chemicals Group Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 6,79 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,99 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 15,01 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
