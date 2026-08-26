Petronas Dagangan Bhd PDB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Petronas Dagangan Bhd PDB hat am 24.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 MYR je Aktie generiert.

Petronas Dagangan Bhd PDB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,09 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,07 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,390 MYR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 16,09 Milliarden MYR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at