27.11.2025 06:31:28
Petronas Dagangan Bhd PDB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Petronas Dagangan Bhd PDB hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 MYR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Petronas Dagangan Bhd PDB im vergangenen Quartal 9,53 Milliarden MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Petronas Dagangan Bhd PDB 9,73 Milliarden MYR umsetzen können.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,279 MYR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 9,53 Milliarden MYR in den Büchern stehen werden.
