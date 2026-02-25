Petronas Dagangan Bhd PDB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Petronas Dagangan Bhd PDB hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 MYR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,58 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 8,99 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,260 MYR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 10,58 Milliarden MYR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Petronas Dagangan Bhd PDB hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,11 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,09 MYR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 38,27 Milliarden MYR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Petronas Dagangan Bhd PDB 37,95 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 MYR sowie einen Umsatz von 37,95 Milliarden MYR belaufen.

