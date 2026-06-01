Petronas Dagangan Bhd PDB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Petronas Dagangan Bhd PDB hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,28 MYR. Im letzten Jahr hatte Petronas Dagangan Bhd PDB einen Gewinn von 0,290 MYR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,15 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Petronas Dagangan Bhd PDB einen Umsatz von 9,09 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at