PETRONAS Gas Bhd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PETRONAS Gas Bhd hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PETRONAS Gas Bhd in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden MYR im Vergleich zu 1,59 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,223 MYR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,59 Milliarden MYR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at