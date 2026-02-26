PETRONAS Gas Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PETRONAS Gas Bhd hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 MYR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,77 Prozent auf 1,57 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,62 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,174 MYR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,57 Milliarden MYR gerechnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,870 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatte PETRONAS Gas Bhd ein EPS von 0,930 MYR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 6,54 Milliarden MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 6,37 Milliarden MYR.

