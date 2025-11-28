PETRONAS Gas Bhd legte Quartalsergebnis vor

PETRONAS Gas Bhd lud am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,22 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 MYR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PETRONAS Gas Bhd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,62 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,221 MYR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,62 Milliarden MYR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at