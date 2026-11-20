PETRONAS Gas Bhd äußerte sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,32 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

PETRONAS Gas Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,241 MYR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,61 Milliarden MYR erwartet.

Redaktion finanzen.at