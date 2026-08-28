|
28.08.2026 06:31:29
PETRONAS Gas Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PETRONAS Gas Bhd hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,23 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei PETRONAS Gas Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,230 MYR in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,50 Milliarden MYR, gegenüber 1,59 Milliarden MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,62 Prozent präsentiert.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,230 MYR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,50 Milliarden MYR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.