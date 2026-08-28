PETRONAS Gas Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PETRONAS Gas Bhd hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,23 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei PETRONAS Gas Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,230 MYR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,50 Milliarden MYR, gegenüber 1,59 Milliarden MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,62 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,230 MYR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,50 Milliarden MYR gelegen.

Redaktion finanzen.at