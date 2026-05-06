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06.05.2026 06:31:29
Petronet LNG gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Petronet LNG lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,14 INR gegenüber 7,30 INR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Petronet LNG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,42 Milliarden INR im Vergleich zu 123,16 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 26,08 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,48 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 14,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 434,95 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 509,82 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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