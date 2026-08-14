Petronet LNG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Petronet LNG hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 7,58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 53,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 55,58 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 118,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at