10.11.2025 06:31:29
Petronet LNG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Petronet LNG hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,54 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,80 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 110,09 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petronet LNG 130,24 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
