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23.11.2026 06:31:29
PetroNor E&P ASA Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PetroNor E&P ASA Registered hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 96,27 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,160 NOK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PetroNor E&P ASA Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 126,4 Millionen NOK im Vergleich zu 112,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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