PetroNor E&P ASA Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PetroNor E&P ASA Registered hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,57 NOK gegenüber 0,390 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 918,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PetroNor E&P ASA Registered einen Umsatz von 140,3 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at