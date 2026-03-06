|
Petrosun stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Petrosun stellte am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Petrosun ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.
