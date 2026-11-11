PetroTal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PetroTal hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat PetroTal 84,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 88,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at